​​​​​​​تسجيل 233 صوتاً لحزب الخضر اليساري لصالح حزب الحركة القومية

حصل حزب الخضر اليساري على أكبر نسبة للأصوات في الصندوق 1234 الذي كان موجوداً في مدرسة إسما أوجاك الابتدائية الكائنة في ناحية بسمله في آمد، حيث حصد 233 صوتاً من أصل 279 صوتاً، فيما حصد حزب الحقوق والحريات صوتاً واحداً، والحركة الشيوعية التركية صوتاً واحداً، وحزب الرفاه الجديد صوتاً واحداً، وحزب الوحدة صوتاً واحداً، الحزب اليساري صوتاً واحداً، وحزب الجيد صوتين، وحزب الاتحاد الكبير 3 أصوات، وحزب الشعب الجمهوري 4 أصوات، وحزب العدالة والتنمية 20 صوتاً؛ ليخرج حزب الحركة القومية خالي الوفاض بصفر صوت، ويجري إلغاء 12 صوتاً، وتسجيل صوت بتوقيع مبلل.

وتبيّن أنه تم تسجيل الأصوات الـ 233 التي حصدها حزب الخضر اليساري في الصندوق المذكور أعلاه لصالح حزب الحركة القومية التي لم تحصد أي صوت في الصندوق ذاته.

وأدلت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في آمد، كلستان آتاسوي بتصريحٍ حول هذا الموضوع وقالت: "تم التعامل مع العديد من الصناديق بهاذ الشكل، حيث قاموا فيها بتسجيل الأصوات لصالح حزب الحركة القومية. لقد جمعنا جميع الأوراق التي حملت تواقيع مبللة والسجلات المحملة على نظام الهيئة العليا للانتخابات التركية وسنعترض عليها اليوم".

(ر)