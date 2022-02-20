​​​​​​​تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أَعلنتْ هيئة الصحة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 20 إصابة جديدة بفيروس في شمال وشرق سوريا، وهي لـ 10 ذكور و 10 إناث.

وأكَّدت الهيئة تسجيلها حالة وفاة واحدة لامرأة من ديرك, فيما تماثلت 6 حالات للشفاء.

وسجلت قامشلو أعلى معدل للإصابات بالفيروس (7 إصابات)، تأتي بعدها الطبقة (6 إصابات)، وفي المرتبة الثالثة تأتي الحسكة بمعدل (3 إصابات)، فيما سجلت كل من رميلان، الدرباسية، منبج ودير الزور، إصابة واحدة لكل منطقة.

بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في شمال وشرق سوريا إلى 38309 منها 1546 إجمالي الوفيات، و 2553 إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء.

(س ر)