​​​​​​​تشييع شهيدين من قوات مجلس منبج العسكري إلى مثواهما الأخير

وانطلق،اليوم، موكب تشييع الشهيدين من أمام مشفى الفرات، متجهاً إلى مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة العشرات من الأهالي.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، قدّم مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى الناطق الرسمي لمجلس منبج العسكري، شرفان درويش، كلمة قال فيها "هؤلاء الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أمان هذا البلد وحرية هذا الشعب".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج ربيع عزالدين كلمة قال فيها "الشهداء علمونا كيف نعيش بكرامة أو نموت بشرف، اليوم نزف شهيدين إلى قافلة الشهداء التي لن تنتهي إلا بحرية وكرامة الوطن".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، كلمة باسم الادارة قال فيها "هؤلاء الشهداء الذين طالتهم أيدي الغدر والخيانة من الجانب التركي ومرتزقته".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ وثيقتي الشهيدين وسلمهما إلى ذويهما، ثم وري جثماناهما الثرى وسط زغاريد الأمهات.

يشار إلى أن الشهيد إبراهيم أدهم المحمد استشهد جراء القصف التركي على قرية عون الدادات شمال منبج يوم أمس، فيما استشهد خالد محمود العبدالله جراء حادث سير أثناء أدائه مهامه العسكرية يوم أمس أيضاً.

(كروب/ج)

ANHA