​​​​​​​تشييع شهيد والإعلان عن سجل ثلاثة آخرين في منبج

شارك المئات من أهالي مدينة منبج وريفها اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع أحد شهداء قوات سوريا الديمقراطية "حسام صالح جمعة" إلى جانب إعلان سجل ثلاثة شهداء آخرين استشهدوا في وقتٍ سابق.

وانطلق موكب تشييع الشهداء من أمام مشفى الفرات وسط المدينة، باتجاه مزار الشهداء في الجهة الجنوبية، بمشاركة أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، بدأت المراسم بتقديم قوات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، كلمةً أشار فيها أنه "لا يزال هناك أعداء يطمحون أن يحتلوا أرضنا ويعملون لكسر إرادتنا هذه الإرادة التي دحرت الإرهاب ولا زالت صامدةً أمام كل أساليب من يريد احتلال المنطقة".

وتلا ذلك إلقاء عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج، حسناء الظاهر، كلمة قالت فيها: "الشهداء هم من سطروا بأجسادهم أروع ملاحم البطولة والدفاع عن أهلهم وأرضهم وأثبتوا للعالم أننا شعبٌ يعشق الحرية".

وكما أشار نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج جمعة حيدر خلال كلمة ألقاها هو بدوره، "من واجبنا أن نسير على خطا الشهداء بالوقوف بوجه التهديدات والاعتداءات ونكمل مسيرتهم لبناء مجتمعٍ يضمن لنا العيش بكرامة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود العيدو وثائق الشهداء وسلمها لذويهم أمام حشدٍ من المشيّعين.

(أ ق/ج)

ANHA