​​​​​​​تشييع شهيد من قوات جبهة الأكراد في منبج إلى مثواه الأخير

انطلق موكب تشييع الشهيد "عبد الرحيم الأيوب" من أمام مشفى الفرات وسط المدينة باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج.

لدى وصول الموكب إلى مزار الشهداء، بدأت المراسم بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج، حسناء الظاهر، كلمة باسم المجلس، قالت فيها "شهيدنا البطل: كما وعدت صدقتَ وعلى نهجك ودربك سائرون غير مترددين، وسنقف في صفوف الشهداء من أجل أن تنعم بلادنا بالأمان والحرية".

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، جمعة الحيدر، كلمة قال فيها "تحية تملؤها المحبة والافتخار لكل شهيد قدم روحه ليحيا الوطن ويقوم الوطن لينحني إجلالاً لأرواح أبطاله".

تالياً، قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج، محمود العيدو، وثيقة الشهيد وسلمها إلى ذويه، ومن ثم وري جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات مع ترديد الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

يشار إلى أن الشهيد عبد الرحيم الأيوب استشهد في قرية البو غاز غرب مدينة منبج يوم الـ 14 من آذار/ مارس الجاري.

(أ ق/ج)

ANHA