​​​​​​​تشييع جثماني شهيدين ومراسم غيابية لآخر في كوباني

شيع اليوم, أهالي مقاطعة كوباني جثماني الشهيدين "عمار العكش الاسم الحركي غسان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية, ومظلوم شيخو المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي", فيما أقيمت مراسم غيابية للشهيد إسماعيل ميلي الاسم الحركي جوان كوباني المقاتل في وحدات حماية الشعب", الذين استشهدوا في أماكن وتواريخ مختلفة, إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة.
خبر 2021-12-08T17:22:00 كوباني

توافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والقوى العسكرية وأعضاء بعض الأحزاب الكردية, إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء.

وبعد وصول موكب التشييع إلى مدخل المزار, حمل الأهالي الجثمانين على الأكتاف وتوجهوا صوب ساحة المزار، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهادة.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/12/08/152347_kyfara-shwrsh.jpg

ثم بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, تحدث بعدها الرئيس المشترك لمؤسسة جرحى الحرب في الشهباء والشيخ مقصود كيفارا شورش وقال: "مقاومتنا أصبحت أيقونة ثورية في جميع أنحاء العالم, ونحن الآن في مدينة كوباني التي أيقن العالم أنه لا يمكن لقوة أن تقف أمام الروح الإنسانية والفدائية فيها, لأن كوباني باتت قلعة الصمود والتحدي وأجبرت الفاشية التركية على إعادة حساباتها أمام الإنسانية".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/12/08/152317_hsyn-alshykh.jpg

بدوره ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ كلمة وقال: "الشهيد غسان يعيد لنا تاريخ الأخوة والتكاتف بين مكونات شعوبنا، وسجل موقفاً عظيماً لأنه أتى من مدينة حماة إلى هنا واستشهد دفاعاً عن الإنسانية والحرية".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/12/08/152401_ltfyh-slyman.jpg

ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران في مقاطعة كوباني لطفية سليمان كلمة وقالت: "العدو التركي يستهدف أبناءنا كل يوم في جميع الأماكن وبكافة الطرق, ويجب علينا ألا ننسى شهداءنا وأن نناضل أكثر، لأن العدو دائماً يخطط من أجل إبادتنا".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/12/08/152303_hjy-mhmwd.jpg

وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقى العضو في المجلس حجي محمود كلمة قال فيها: "نشكر جميع الحضور لأنهم يقومون بواجبهم أمام تضحيات الشهداء, فالشهداء لم يفكروا بالحياة بل بالحرية وهذا كان أملهم ويجب علينا أن نحقق آمالهم بالسير على نهجهم".

وفي الختام قرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء هيفين مشو وثائق الشهداء وسلمتها لذويهم, ليوارى جثمانا الشهيدين غسان ومظلوم الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

يشار إلى أن الشهيد مظلوم شيخو الاسم الحركي مظلوم استشهد بتاريخ الـ6 من تشرين الثاني في مدينة كوباني إثرَ تعرضه لحادث, والشهيد عمار العكش الاسم الحركي غسان استشهد بتاريخ الـ5 من كانون الأول الجاري في عين عيسى أثناء تأدية واجبه العسكري. والشهيد إسماعيل ملي الاسم الحركي جوان كوباني استشهد بتاريخ الـ3 من تموز الماضي في مدينة الرقة أثناء تأدية واجبه العسكري.

(ج ع/ل)

ANHA


إقرأ أيضاً