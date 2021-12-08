​​​​​​​تشييع جثماني شهيدين ومراسم غيابية لآخر في كوباني

توافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والقوى العسكرية وأعضاء بعض الأحزاب الكردية, إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء.

وبعد وصول موكب التشييع إلى مدخل المزار, حمل الأهالي الجثمانين على الأكتاف وتوجهوا صوب ساحة المزار، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهادة.

ثم بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, تحدث بعدها الرئيس المشترك لمؤسسة جرحى الحرب في الشهباء والشيخ مقصود كيفارا شورش وقال: "مقاومتنا أصبحت أيقونة ثورية في جميع أنحاء العالم, ونحن الآن في مدينة كوباني التي أيقن العالم أنه لا يمكن لقوة أن تقف أمام الروح الإنسانية والفدائية فيها, لأن كوباني باتت قلعة الصمود والتحدي وأجبرت الفاشية التركية على إعادة حساباتها أمام الإنسانية".

بدوره ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ كلمة وقال: "الشهيد غسان يعيد لنا تاريخ الأخوة والتكاتف بين مكونات شعوبنا، وسجل موقفاً عظيماً لأنه أتى من مدينة حماة إلى هنا واستشهد دفاعاً عن الإنسانية والحرية".

ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران في مقاطعة كوباني لطفية سليمان كلمة وقالت: "العدو التركي يستهدف أبناءنا كل يوم في جميع الأماكن وبكافة الطرق, ويجب علينا ألا ننسى شهداءنا وأن نناضل أكثر، لأن العدو دائماً يخطط من أجل إبادتنا".

وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقى العضو في المجلس حجي محمود كلمة قال فيها: "نشكر جميع الحضور لأنهم يقومون بواجبهم أمام تضحيات الشهداء, فالشهداء لم يفكروا بالحياة بل بالحرية وهذا كان أملهم ويجب علينا أن نحقق آمالهم بالسير على نهجهم".

وفي الختام قرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء هيفين مشو وثائق الشهداء وسلمتها لذويهم, ليوارى جثمانا الشهيدين غسان ومظلوم الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

يشار إلى أن الشهيد مظلوم شيخو الاسم الحركي مظلوم استشهد بتاريخ الـ6 من تشرين الثاني في مدينة كوباني إثرَ تعرضه لحادث, والشهيد عمار العكش الاسم الحركي غسان استشهد بتاريخ الـ5 من كانون الأول الجاري في عين عيسى أثناء تأدية واجبه العسكري. والشهيد إسماعيل ملي الاسم الحركي جوان كوباني استشهد بتاريخ الـ3 من تموز الماضي في مدينة الرقة أثناء تأدية واجبه العسكري.

(ج ع/ل)

ANHA