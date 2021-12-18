​​​​​​​تشييع جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك

وانطلق موكب تشييع الشهيدين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية فدكار كردستان، الاسم الحقيقي عقيل رشو، ديار كسك الاسم الحقيقي ياسين أكسي، من أمام مشفى الشهيد هوكر، متجهاً نحو مزار الشهداء بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي.

وعند الوصول إلى المزار، وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، عبد الرحمن خيركي، كلمة عاهد فيها بالسير على خطا الشهداء والحفاظ على مكتسباتهم، مستنكراً خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للشعب الكردي من خلال استهداف قوات الكريلا، وطالب بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي لذويهما.

ومن جانبه، تحدث باسم مجلس ناحية ديرك، شيار عفرين، والذي أشار إلى حساسية المرحلة الحالية، وخاصة في ظل الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا.

وعاهد شيار بمواصلة النضال التزاماً بنهج جميع شهداء الحرية.

وبعد الانتهاء من الكلمات عاهد خال الشهيد فدكار، عبد المجيد محمد، بالسير على خطا الشهيد وحمل سلاحه لتحقيق حلمه في الحرية.

ومن ثم سلّمت مؤسسة عوائل الشهداء في ديرك وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيدين. واختتمت مراسم التشييع بحمل جثماني الشهيدين ليواريا الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك، وسط زغاريد الأمهات.

هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد كشفت، خلال بيان أصدر يوم الخميس المنصرم، سجل الشهيدين اللذين استشهدا أثناء تصديهما لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على الريف الشمالي لبلدة تل تمر.

(ع ع/آ)

ANHA