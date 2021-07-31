​​​​​​​تشييع جثمان شهيد من قوات مجلس الباب العسكري في منبج

وانطلق موكب تشييع، الشهيد حسن خلف الأحمد من أمام مشفى الفرات، متجهاً إلى مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء, قدمت قوات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى القيادي في مجلس الباب العسكري عقاب كلمة قال فيها: "الشهداء هم منارة الحاضر والمستقبل وهم أصحاب القلوب الطاهرة الكبيرة التي تجمع فيها حب الوطن والتضحية من أجل الوطن".

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج ربيع عز الدين كلمة قال فيها: "قافلة الشهداء لن تنتهي إلا بحرية وكرامة الوطن، قدموا أغلى ما عندهم من أجل سلامة الوطن وفي كل قطرة دم سالت من جسدكم رسالة موجهة للأعداء إما أن نعيش بكرامة أو نموت بشرف".

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد في منبج أحمد الخلف كلمة باسم الإدارة قال فيها: "الشهيد هو من ضحى بنفسه وحياته للدفاع عن أرضه وأبناء شعبه وهو من تخلى عن متاع الدنيا في سبيل الدفاع عن كرامة وعزة وطنه".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ وثيقة الشهيد وسلمها إلى ذويه، ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ل)

ANHA