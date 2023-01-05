​​​​​​​تشييع جثمان شهيد مجزرة باريس الثانية عبد الرحمن كزل

تعرّضت جمعية أحمد كايا الثقافية في العاصمة الفرنسيّة باريس في الـ 23 من شهر كانون الأول المنصرم لهجومٍ مسلّح، أسفر عن استشهاد عضوة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني؛ أمينة كارا (أفين كوي)، الفنان مير برور (محمد شيرين آيدن) والوطني الكردي عبد الرحمن كزل، الذين نقلت جثامينهم من باريس في 3 كانون الثاني الجاري، لإرسالها إلى باكور وباشور.

هذا شُيِّعَ اليوم جثمان الشهيد عبد الرحمن كزل خلال مراسم أُقيمت في مسقط رأسه في ناحية قاخزمان في قرس، إذ استقبل المئات من الأشخاص بينهم عائلة الشهيد والرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي، صالحة آيدنيز ونوّاب حزب الشعوب الديمقراطي جثمان الشهيد في مطار هاراكاني في قرس.

منعوا نقل جثمان الشهيد بسيارة الإسعاف

ولم تخصّص بلديّة قرس الخاضعة لسلطات دولة الاحتلال التركي، سيارة إسعاف لنقل جثمان الشهيد عبد الرحمن كزل من المطار، ما أدّى إلى إحضار سيارة إسعافٍ تابعة لبلديّة بانوس الخاضعة لإدارة حزب الشعوب الديمقراطي لنقل الجثمان، لكنّ الشرطة لم تسمح بنقل الجثمان من المطار بسيارة الإسعاف بحجّة عدم وجود وثائق رسميّة تسمح بنقل الجثمان بهذه السيارة وفي النهاية نُقل الجثمان من المطار عبر شاحنة. وسارت قافلة الشهيد نحو قرية قره غوني التابعة لناحية قاخزمان.

واستقبل أهالي القرية جثمان الشهيد رغم تطويق الجنود والشرطة للقرية، الذين لم يسمحوا أيضاً بدخول قسمٍ من سيارات القافلة إلى داخل القرية، ووصل الجثمان إلى القرية رغم كل العقبات ثمّ تمّ تشييعه بعد الصلاة ليوارى الثرى في مقبرة القرية.

كما منعت الشرطة الصحفيين من التصوير في المقبرة.

وخلال المراسم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي، صالحة آيدنيز كلمةً، أشارت فيها إلى تعرّض الكرد المستمرّ للاعتقال والقتل والنفي، وعدم السماح بتشييع جثامين الشهداء وفقاً للمعتقدات الدينيّة لكلّ شهيد.

وطالبت الحكومة الفرنسيّة بكشف القتلة والقوى التي تقف خلف هذا الهجوم على الفور، وحمّلتها مسؤولية المجزرة في حال لم تقم بذلك.

وردّد بعدها حشد الأهالي شعار "الشهداء خالدون" وتوجّهوا لمركز الناحية لتقديم واجب العزاء لعائلة كزل.

يُشار إلى أنّه تمّ اليوم بالتزامن مع تشييع جثمان الشهيد عبد الرحمن كزل، تشييع جثمان الشهيدة أفين كوي أيضاً.

(ر)