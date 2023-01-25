​​​​​​​تشييع جثمان مواطن استشهد جراء هجوم جوي للاحتلال التركي في ديرك

شارك المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، في تشييع جثمان المواطن عبد الرحمن حسين هسام الذي استشهد أمس الثلاثاء، متأثراً بإصابته إثر استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لسيارة على طريق قامشلو - ديرك، في مفرق قرية معشوق، بالقرب من استراحة "آري"، في 18 كانون الثاني الجاري.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل شهداء في ديرك علي أوريان كلمة، قال فيها "إننا في روج آفا سائرون على درب الشهداء، وحماية روج آفا تتطلب من كافة مكونات تصعيد المقاومة لإفشال مخططات الاحتلال التركي.

من جهته، قال عضو حركة المجتمع الديمقراطي حسين شريف، في كلمة له "لن نقبل بقصف جيش الاحتلال التركي للمواطنين بطائراتها المسيّرة وآخرها استهداف سيارة على طريق قامشلو - ديرك، وسيكون هدفنا مقاومة الاحتلال التركي".

ثم قرئت وثيقة الشهيد عبد الرحمن حسين هسام، من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلمت لذويه.

ليوارى جثمانه الثرى، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

(ك ع/ ل م)

ANHA