​​​​​​​تشييع جثمان مقاتل من قسد ومراسم غيابية لمقاتل من الكريلا

تجمّع المئات من أهالي نواحي ومدن مقاطعة قامشلو في مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر، لتشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد بندر محمد علي المزعل (عقاب تل كوجر)، الذي استشهد في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لقرية القيروان التابعة لناحية تل حميس في 5 أيار الجاري.

كما أقيمت مراسم غيابية لمقاتل في قوات الدفاع الشعبي مظفر درويش علوان (عكيد زيلان) الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا في 29 كانون الثاني الماضي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري، ثم ألقى القيادي في مجلس ديرك العسكري، محي الدين خيركي، كلمة أشاد فيها بدور الشهداء وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية في سبيل حماية أهلهم ووطنهم.

وأكد أن استهداف الاحتلال التركي لقوات حماية مخيم الهول في قرية القيروان يأتي لتهيئة الأرضية لإعادة إحياء مرتزقة داعش في المنطقة.

بدوره، عزّى عضو مجلس عوائل الشهداء حسام مبارك، ذوي الشهيدين، وعاهد بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم في الحرية.

من جهته، شدد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر، صالح الكنو، على ضرورة تصعيد النضال لتحقيق النصر، وقال: "هجمات الاحتلال التركي لن تثنينا عن أهدافنا في تحقيق الحرية".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين وتسليمهما لذويهما، ليوارى جثمان الشهيد عقاب تل كوجر الثرى، وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ب ش/آ)

ANHA