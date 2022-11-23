​​​​​​​تشييع جثمان مقاتل في قسد والكشف عن سجل 3 مقاتلين من الكريلا في كوباني

شيّع المئات من أهالي مقاطعة كوباني، اليوم الأربعاء، جثمان المقاتل محمد عبدو (الاسم الحركي بروسك كوباني) إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

واستشهد المقاتل بروسك كوباني في غارة جوية نفذتها دولة الاحتلال التركي على قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتحالف الدولي شمال مدينة الحسكة، أمس الثلاثاء.

حضر المراسم المئات من سكان مدينة كوباني والقرى المجاورة.

وعقب الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات، سوزدار شيخو، كلمة وقالت إن حضور المئات ومشاركتهم في مراسم تشييع شهداء الحرية؛ هو دليل على أن شعبنا ذو إصرار ورسالة واضحة للأطراف التي تعادي هذا الشعب،

وأكدت "إننا موجودون هنا، حتى وإن قدمنا آلاف الشهداء فسنبقى هنا، فنحن أصحاب هذه الأرض، وكوباني قادرةٌ على أن تعيد كتابة تاريخ المقاومة من جديد".

من جانبه، قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة، في كلمةٍ ألقاها خلال المراسم، "إن تصعيد وتيرة النضال والمقاومة واجبٌ كبير في ظل التصعيد العسكري التركي الذي يهدف إلى إبادة شعبٍ بأكمله"، مضيفاً "إننا على يقين بأنه بإمكاننا أن نصل بهذه القضية إلى النصر مهما كانت العراقيل، فالآلاف من هذا الشعب استشهدوا في مواجهة للاحتلال".

كما أعلن مجلس عوائل الشهداء خلال المراسم، سجل 3 من مقاتلي الكريلا استشهدوا في جبال كردستان، خلال أوقات وأماكن مختلفة، والشهداء هم "مديركا بصراوي (الاسم الحركي آفاشين زاغروس)، غاردينيا شيخو (الاسم الحركي دستان رستم جودي) وجوان علي (الاسم الحركي كندال بوتان)".

(ز س/د)

ANHA