​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد زنار إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بحلب

وكان الشهيد زنار عفرين، يشغل منصب مستشار الإدارة المدنية في الخط الشرقي لمنطقة دير الزور وعضو في حزب سوريا المستقبل، قد استشهد بتاريخ 16 نيسان الجاري، أثناء استهدافه من قبل مجموعة مرتزقة على طريق الخرافي الواصل بين مدينة الحسكة ودير الزور.

المراسم جرت بعد أن انطلق موكب التشييع، من أمام مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود نحو مزار الشهداء في منطقة شقيف.

وفي المزار، ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل العضوة رمزية صالح، استهلتها بتقديم العزاء لذوي الشهيد زنار، وقالت:" أيدي الإرهاب تطال كل وطني حر يعمل في خدمة شعبه، مستذكرة في حديثها الشهيد هفرين خلف الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل".

رمزية قالت:" الشهيد زنار كان يقوم بواجبه تجاه أهله في دير الزور، واستشهد دفاعًا عن مبادئه في الحرية والديمقراطية.

فيما عاهدت على متابعة درب الشهداء حتى تحقيق الحرية والأهداف التي استشهدوا من أجلها.

تلت ذلك قراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بريتان جعدان، وسلمت لذوي الشهيد.

ليوارى بعدها جثمان الشهيد زنار الثرى في مزار الشهداء في منطقة الشقيف بحيي الشيخ مقصود.

(م ع/سـ)

ANHA