​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد تكوشر بمراسم مهيبة في الشهباء

وتجمّع أهالي إقليم عفرين أمام مشفى أفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء لاستلام جثمان المقاتل خالد مراد، الاسم الحركي تكوشر عفرين.

وانطلق المشيعون في موكب ضم المئات من السيارات المزينة بصور الشهيد باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمتين من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، هاجر حمو، وعضو الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، حنان سيدو.

وفي الكلمتين تم تقديم العزاء لذوي الشهيد، والتمنيات لهم بالصبر والسلوان، والـتأكيد على أهمية الحفاظ على قيم الشهداء وحماية مكتسبات ثورة 19 تموز التي ارتوت بدماء أبنائها.

وقرأت عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، شيرين سليمان، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه.

بعدها حمل أهالي عفرين جثمان الشهيد تكوشر عفرين، ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهيد ومقاومة عفرين.

(آ ر/م)

ANHA