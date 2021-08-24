​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد محمود الواوي عضو قوى الامن الداخلي في منبج

وانطلق موكب تشييع الشهيد محمود الواوي من أمام مشفى الفرات باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة مرددين الشعارات التي تحيي الشهيد وتحيي روح المقاومة، بمشاركة أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج, واعضاء قوة الأمن الداخلي في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع الى مزار الشهداء بدأت مراسم التشييع بتقديم أعضاء قوى الامن الداخلي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم القت الادارية في قوى الامن الداخلي جيهان مصطفى كلمة قالت فيها "نعزي ذوي الشهيد محمود من قوى الامن الداخلي الذي التحق بمرتبة الشهادة، فالشهداء هم من يبذلون كل ما يستطيعون للدفاع عن الأرض والشعب، وإننا لنعاهدهم بمواصلة طريقهم".

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج حسنا الظاهر كلمة باسم المجلس قالت فيها: "تحية لكم يامن قدمتم أرواحكم لنعيش بأمن وسلام، نعاهدكم بأن نبقى على العهد وحماية مكتسبات كل الشهداء".

والقى بعدها الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا فاروق الماشي كلمة قال فيها "نقول للشعب في مدينة منبج وشمال شورق سوريا نحن ابناء هذا البلد ونحن حريصين على اخوة الشعوب، وبفضل نضال وتضحيات الشهداء ننعم اليوم بالحرية والأمن والسلم الأهلي".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ وثيقة الشهيد محمود الواوي وسلمها الى ذويه، ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ل)

ANHA