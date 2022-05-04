​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد لورنس الخضر إلى مثواه الأخير في تل كوجر

توجه حشد من الأهالي وأعضاء قوى الأمن الداخلي إلى مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، لتشييع جثمان الشهيد لورنس الخضر إلى مثواه الأخير.

وكان عضو قوى الأمن الداخلي لورنس خضير، قد استشهد أمس الثلاثاء (3 أيار)، أثناء تأديته واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه.

واستقبل حشد الأهالي جثمان الشهيد أمام مزار الشهيد عقاب الأسود، وبعدها قدمت قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً إجلالاً للشهيد.

وخلال المراسم قرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيد عقاب الأسود، وذلك وسط زغاريد وشعارات الأهالي التي تمجد الشهداء.

وسجل الشهيد بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أمس، هو كالتالي:

اسم الشهيد: لورنس خضير

اسم الأب: مدلول

اسم الأم: ريوف

مكان وتاريخ الانتساب: معبر تل كوجر 18- 5- 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: معبر سيمالكا 3 - 5- 2022

(ك-ع/ س ر)

ANHA