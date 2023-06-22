​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد جان شير إلى مزار شهداء مقاومة العصر

وشيع الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء، جثمان الشهيد أحمد إيبو(جان شير شيراوا)، المقاتل في قوات تحرير عفرين والذي استشهد في 20 حزيران جراء إصابته في قصف جوي من قبل الاحتلال التركي نفذه في 14 حزيران الجاري، من أمام مشفى آفرين.

وانطلق موكب التشييع المهيب نحو مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، وهناك وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء في عفرين والشهباء، ثريا حبش، والتي استهلت كلمتها بتقديم التعازي لذوي الشهيد وأهالي عفرين .

وقالت ثريا: "نحن نسير على درب الشهداء، ولا نتراجع خطوة للوراء في درب المقاومة والنضال"

وأشارت إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتابعت: "كبرنا على فلسفة القائد وهو معلمنا الأول، وبتشديد العزلة عليه فإن الدولة التركية تعقد الأزمات في المنطقة ولا تريد الحل في الشرق الأوسط".

وفي كلمة باسم الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين، تابع بدوره نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم فاضل جاويش: "في شخص جان شير نستذكر جميع شهداء الحرية، الشهداء الذين كتبوا بدمائهم اسم المقاومة في التاريخ".

القيادي في قوات تحرير عفرين قره سو عفرين، تحدث من جانبه باسم القوات، وقال: "نعاهد شعبنا وشهداءنا، بأننا سالكون لدربهم، وسنحرر مناطقنا المحتلة، وفي طريق الحرية نحن نعشق أرضنا، لذا نجدد عهدنا بأن عفرين ستحرر من الاحتلال".

بعدها وري جثمان الشهيد الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر.

(سـ)

ANHA