​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد إبراهيم حمود إلى مثواه الأخير في الحسكة

استلم أهالي مدينة الحسكة وريفها جثمان الشهيد إبراهيم أحمد حمود, المقاتل في صفوف قوى الأمن الداخلي, والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في المدينة, من أمام مجلس عوائل الشهداء, وانطلقوا بموكب ضم عشرات السيارات المزينة بصور الشهيد, متجهين إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع عرض عسكري قدمته وحدات حماية المرأة والشعب, تلاها إلقاء كلمة من قبل القيادي في وحدات حماية الشعب عبد الحميد الساير, وقال: "إ الشهداء رسموا لنا درب التضحية والفداء من أجل أن تحيا الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

ومن جانبها قالت عزيزة عبد الرحمن باسم مجلس عوائل الشهداء: "ننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبطال الذين نفتخر بهم, فالشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه الأرض الطاهرة, ونتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهيد".

وأكد باسم إدارة منطقة الحسكة رمضان فتاح, أنهم سيواصلون طريق الشهداء حتى تحقيق الأمن والأمان في كافة المناطق.

ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمت لذوي الشهيد.

وفي نهاية المراسم وري جثمان الشهيد إبراهيم أحمد حمود الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ه إ/ل)

ANHA