​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد فراس بركل إلى مثواه الأخير في كوباني

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة جنوبي المدينة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد فراس بركل المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، الذي استشهد جراء اصابته بجلطة دماغية، أثناء تأدية واجبه العسكري في مدينة الطبقة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لقائد لواء الشهيد باران في مجلس الطبقة العسكري قال فيها إن "الشهيد ضحى بروحه ونفسه وحياته لكي يرفع الظلم والاستبداد عن وطنه، وهو الذي فضل الموت على الذل والهوان، وهو الذي يصنع بدمائه الطاهرة مجد وكرامة وتاريخ الأمة".

وبدوره ، أشاد الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) في إقليم الفرات أحمد شيخو بدور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لأجلنا في الوقت الذي يمارس فيه العدو علينا كافة أساليب الحرب الخاصة لتفكيك مكونات مجتمعنا، ودعا إلى ضرورة وحدة الصفوف في وقتنا الحالي، كي نفشل المؤامرات التي تحاك ضدنا".

وفي ختام المراسم قرأت وثيقة الشهادة للشهيد فراس بركل، وسلمت لذويه ليوارى بعدها جثمانه الثرى.

(ن ك/ج)

ANHA