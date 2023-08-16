​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد فارس محمد الإبراهيم في تل كوجر

نُظّمت اليوم، مراسم تشييع جثمان عضو قوات الدفاع الذاتي فارس محمد إبراهيم في مزار الشهيد "العقاب الأسود" في ناحية تل كوجر، وسط ترديد المشاركين هتافات تنادي بتخليد الشهداء.

وشارك في المراسم أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وديرك وتل كوجر وأعضاء المؤسسات المدنية والخدمية ومجلس عوائل الشهداء عضوات مؤتمر ستار وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الحرة وممثلو القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بالتزامن مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية ثم ألقى عضو مجلس ناحية تل كوجر صالح الكنو، كلمة عزّى فيها عائلة الشهيد وأكد "لولا تضحيات الآلاف من أبناء المنطقة بكافة مكوناتها لما ساد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع لن يستطيع الأعداء النيل من إرادتنا ومكتسبات ثورتنا ونعاهد بمواصلة السير على خطا شهدائنا حتى نحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

كما ألقى صفقان سكفان كلمة باسم المجلس العسكري في تل كوجر عزّى فيها عائلة الشهيد وقال: "نستذكر بكل إجلال تضحيات الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل حماية مكتسبات ثورتنا وشعبنا الذي يناضل ويضحي خلال هذه السنوات، ونعاهد على مواصلة مسيرتهم في حماية ثورة شمال وشرق سوريا من كل من يحاول المساس بها".

ثم قرئت وثيقة الشهيد وسلّمت إلى ذويه الذين شددوا بدورهم على ضرورة تصعيد النضال والسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

ووري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء خالدون".

(ب ش/ف)

ANHA