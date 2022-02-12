​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد عيد الأحمد في صرين

حضر عدد من أهالي الناحية ورفاق الشهيد عيد الأحمد، وهو عضو في مجلس منبج العسكري، استشهد إثر تعرضه لحادث سير في مدينة منبج، أثناء أداء مهامه العسكرية، للمشاركة في مراسم تشييعه.

مراسم التشييع بدأت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء الإداري في العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية في ناحية صرين، عزيز أحمد، كلمة، قال فيها "الشهيد عيد شارك في كل الحملات العسكرية لتحرير صرين ومنبج والطبقة والرقة حتى وصل إلى الباغوز. وهو الذي ناضل وكافح حتى نحقق الحرية والكرامة ودافع عن عرضه وأرضه ضد الإرهاب والاحتلال وكل من أراد أن يدنّس هذه الأرض برجسه كأمثال أردوغان وداعش وكل القوى المرتزقة التي ترتهن للقوى الإقليمية".

وأضاف قائلاً إن "الشهيد عيد ترك أطفاله وزوجته وكل ملذات الحياة لكي نعيش بحرية، فبمثل هؤلاء المناضلين تُحمى الأوطان".

وأشار عزيز أحمد إلى أن كافة مكونات وأطياف المنطقة يقدمون أرواحهم من أجل كرامة وتراب هذا الوطن وأن القرية التي ينحدر منها هذا الشهيد لم تبخل يوماً بأبنائها في سبيل الحرية.

وأكد قائلاً "كلنا مشاريع شهادة ونستمد العزيمة والقوة من هؤلاء الشهداء لنقول للعالم لن تمروا على هذه الأرض إلا على أرواحنا وأجسادنا".

وبعد قراء وثيقة الشهادة وتسليمها لذويه، وري جثمان الشهيد عيد أحمد إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية صرين.

(م ع/ج)

ANHA