​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد أحمد مزعل والإعلان عن سجل الشهيد روني في الحسكة

استلم أهالي مدينة الحسكة وريفها جثمان المقاتل في قوى الأمن الداخلي أحمد مزعل محمد، من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب ضم عشرات السيارات المزينة بصور الشهيد، متجهين إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وفي المزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت مع عرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي، تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة القيادي في قوى الأمن الداخلي إدريس أسو، وكلمة الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة سلطانة عزو وكلمة الإداري في إدارة منطقة الحسكة محمود.

وعزت الكلمات في البداية ذوي الشهداء، وتمنت لهم الصبر والسلوان، مشيرةً إلى أن الشهداء ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل الوطن وحرية الشعوب، مؤكدة أنه في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة ما بعد الحرب والقتال وهي مرحلة سياسية يتطلب البحث فيها عن حلول من أجل حل قضايا سوريا عامةً وشمال وشرق سوريا خاصةً، منوهين أن المرحلة الحالية هي مرحلة التوازنات السياسية وتكتل الدول الإقليمية والدولية، مؤكدين أن مرحلة المفاوضات والبحث عن الحلول هي أصعب من مرحلة الحرب والنضال العسكري، لذا يتطلب الوضع تكاتف كافة المكونات وتصعيد النضال السياسي للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وخلال المراسم، أعلن مجلس عوائل الشهداء في الحسكة عن سجل الشهيد روني حسكة عضو حركة المجتمع الديمقراطي، ثم قرئت وثائق الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في المدينة روجدا أحمد، وسلمت لذويهما .

وفي نهاية المراسم وري جثمان الشهيد أحمد مزعل الثرى، وسط ترديد المشيعين الشعارات التي تمجد الشهداء.

(بـ ر ل)

ANHA