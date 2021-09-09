​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد أحمد حمو والإعلان عن سجل الشهيد حسين حباق في كوباني

وشارك في المراسم التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات المئات من أهالي الإقليم وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم تحدث القيادي في قوات واجب الدفاع الذاتي عادل سعيد وقال: "هناك هجمات تطال شعبنا والمكتسبات التي حققها شهداؤنا, الآلاف من الشهداء قاوموا وضحوا حتى تحققت هذه المكتسبات، لذا يجب علينا الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم الطاهرة".

وبدوره ألقى عضو الجمعية الشركسية بمدينة منبج سامر حباق كلمة قال فيها: "نقف هنا وقفة العز لأنه لنا شهداء من المكون الشركسي في هذا المزار بجانب باقي رفاقهم من كافة أبناء وبنات مكونات شعبنا في شمال شرق سوريا، ونعاهدهم بأن نكون سائرين على درب شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حرية شعبهم".

وبعدها قرئت وثائق الشهادة وتم تسليمها لذوي الشهيدين، ووري بعدها جثمان الشهيد أحمد حمو الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة, أما جثمان الشهيد حسين حباق فقد وري الثرى في وقت سابق في مزار الشهداء بناحية صرين.

ويشار إلى أن الشهيد حسين حباق الاسم الحركي حسين استشهد بتاريخ الـ 18 من آب/أغسطس في ناحية صرين في حادث سير أثناء القيام بواجبه العسكري، والشهيد أحمد حمو الاسم الحركي أحمد كوباني, استشهد بتاريخ الـ 8 من أيلول/ يوليو في مدينة الرقة غرقاً في نهر الفرات.

(ج عل)

ANHA