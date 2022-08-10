​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد عبد الرزاق الحمد والإعلان عن سجل شهيد آخر في الحسكة

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها في مراسم تشييع جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية عبد الرزاق الحمد، الاسم الحركي بجاري، والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمود جواد، الذي توجه بالعزاء لذوي الشهيد، وأضاف: "شهداؤنا قدموا أغلى ما يملكون في سبيل حرية وكرامة شعوب شمال وشرق سوريا، فالشهداء قادتنا الحقيقيون. المحتل التركي يستهدف الأطفال وكبار السن وأمام أنظار جميع العالم".

كما ألقى القيادي في مجلس دير الزور العسكري كاظم محمود كلمة قال فيها: "نحن كقوات سوريا الديمقراطية نعزي أنفسنا باستشهاد البطل عبد الرزاق، حيث كان يدافع عن المنطقة في الصفوف الأمامية".

ونوه كاظم محمود، أن دولة الاحتلال التركي تستهدف المدنيين العزل في شمال وشرق سوريا عبر مسيراتها، بهدف إثارة الخوف والرعب بين أهالينا، ومن أجل إفشال الإدارة الذاتية التي تأسست بسواعد كافة شعوب المنطقة.

وعاهد القيادي في مجلس دير الزور العسكري كاظم محمود، على السير على درب الشهداء حتى الوصول إلى الحرية والسلام.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء إيفان عدنان وسملت لذويه.

وخلال المراسم تم الإعلان عن سجل الشهيد إبراهيم الهشي، المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في ناحية تل تمر.

ووري جثمان الشهيد عبد الرزاق الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA