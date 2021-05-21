​​​​​​​تشييع جثمان الشهيد آمد آكري في عامودا

مراسم تشييع الشهيد أحمد سيد، الاسم الحركي آمد أكري، الذي استشهد في 19 من شهر أيار الجاري إثر استهداف الخلايا النائمة لداعش له، وهو يؤدي واجبه العسكري، بدأت بالوقوف دقيقة صمت بمشاركة العشرات من أهالي الناحية.

وخلال المراسم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، عزيزة جولي، كلمة قالت فيها: "نتقدم بأحرّ التعازي لذوي الشهيد البطل أحمد سيد، الذي ضحى بروحه دفاعًا عن شرف وكرامة الوطن، وشرف وفخر لنا انضمام عائلته إلى مجلس عوائل الشهداء".

وأكدت عزيزة جولي أنهم سينتصرون بفضل تضحيات الشهداء وبطولاتهم، ورددت: "المجد والخلود لعوائل الشهداء والحرية للقائد عبدالله أوجلان".

وبدروه، قال عضو مجلس عامودا العسكري عثمان المعو "الشهداء هم قادتنا المعنويون"، ثم تحدث عن بطولات الشهيد أحمد سيد في كافة الحملات العسكرية في وجه الفصائل الظلامية، ومدى تأثره بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

وتابع المعو: "الشهيد أحمد سيد أثبت للعالم أجمع أن الحرية تنال بفضل دماء وتضحيات الشهداء، في سبيل أمن واستقرار الشعوب".

واختتمت المراسم بتسليم وثيقة شهادة الشهيد إلى ذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء، ثم توجه المشاركون نحو أضرحة الشهداء ليوارى جثمان الشهيد أحمد سيد الثرى بين رفاقه في مزار الشهيد إسماعيل.

(ل- د/ م ح)

ANHA