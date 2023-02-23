​​​​​​​تشييع جثمان عضو السوتورو منير كورية إلى مثواه الأخير في قامشلو

شارك اليوم الخميس، حشد من أبناء المكون السرياني في مدينة قامشلو وأعضاء الأحزاب والاتحادات النسائية السريانية وقوى الأمن الداخلي- السوتورو والمجلس العسكري السرياني، في مراسم تشييع عضو قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو، منير كورية كورية، (الاسم الحركي: لؤي)، وذلك في مقبرة الكلدان بحي السياحي في مدينة قامشلو.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة بيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ السوتورو، من قبل الناطق باسم قوى الأمن الداخلي- السوتورو، أكاد حنا.

وأكد البيان أن "مفهوم الشهادة من أقدس المفاهيم الإنسانية؛ لأنه يعبّر عن التضحية والفداء والبذل في سبيل الأرض والوجود الإنساني، وهو يرسم طريق الحرية والكرامة".

تابع: "إن الشهيد منير كورية من الرفاق الذين ناضلوا على مدار سنوات، دون كلل أو ملل حتى لحظة ارتقائه شهيداً".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد السرياني، روبيل بحو، "تكاتفت مكونات المنطقة وناضلت من أجل الأرض، وشهداؤنا هم الذين يمهدون الطريق نحو سوريا ديمقراطية تعددية، تحترم فيها جميع الأديان والمعتقدات والمكونات دون تمييز طائفي أو عرقي".

معاهداً في ختام حديثه، بالسير على نهج الشهداء ودربهم.

وبعد انتهاء الكلمات، قُرئت وثيقة الشهيد، منير كورية من قبل مدير قناة سورويو تي في، جالينوس عيسى، وسُلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط ترديد الشعارات التي تُحيي الشهداء.

هذا، وبحسب بيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ السوتورو، انضم الشهيد منير كورية (لؤي) إلى صفوف القوى في 1 تموز2015، وشارك في العديد من الحملات العسكرية لتحرير مناطق شمال وشرق سوريا من "الإرهاب"، واستشهد في 22 شباط 2023؛ إثر نوبة قلبية، في مدينة قامشلو.

(ك آ ل م)

ANHA