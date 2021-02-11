​​​​​​​تشييع جثامين 4 شهداء من قوى الأمن الداخلي في الرقة

والشهداء الـ 4 هم (علاء الإبراهيم، وعامر البدر، ورشيد الظاهر والشهيد أيمن المحمد) من أعضاء قوى الأمن الداخلي.

واستشهدوا فجر يوم الإثنين 8 شباط/ فبراير، أثناء أداء مهامهم في حفظ الأمن وحماية الأهالي ببلدة كُبش الغربي شمال غرب مركز مدينة الرقة، وذلك بعد تعرضهم لهجوم إرهابيّ مُسلَّح من قبل جهات إرهابيَّة مُعادية، بحسب بيان للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي.

المراسم بدأت في مزار الشهداء، بوقوف المشاركين دقيقة صمت، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري قدمه أعضاء قوى الأمن الداخلي، تلتها كلمة باسم الأمن الداخلي ألقاها القيادي ونساس محمد، استهلها بتقديم التعازي لذوي الشهداء وعاهد بالسير على خطاهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وبدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني الشيخ محمد نور الذيب في كلمة له: "إننا اليوم نودع شهداءنا الذين قدموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن هذه الأرض التي نسعى جميعًا إلى نشر الأمن والاستقرار فيها، وسنسير على دربهم كونهم الشرفاء الذين لم يبخلوا علينا بشيء".

وبعد انتهاء الكلمات، قرئت وثائق الشهادة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء أمينة حاج علي وسلمت لذويهم.

لتوارى بعدها جثامين الشهداء الثرى، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(أع/سـ)

ANHA