​​​​​​​تشييع جثامين 14 شهيداً من شهداء الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

يشيّع الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة وإقليم الفرات، اليوم، جثامين 14 شهداء، من مدنيين وأعضاء قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية، الذين استشهدوا جراء الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، خلال الـ 48 ساعة الماضية، إلى مثواهم الأخير.

في مدينة قامشلو، يشيّع الأهالي في هذه الأثناء، جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد محمد أحمد كندو، في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدنية قامشلو.

كما يشيّع الأهالي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، في هذه الأثناء، جثمان المدني الشهيد محمد العليوي في مزار الشهيد دلشير بالناحية.

وفي المقاطعة نفسها، يتحضر أهالي ناحية عامودا للمشاركة في مراسم تشييع جثامين 4 شهداء، من قوى الأمن الداخلي في ناحية عامودا (بشار علي علي، ويونس عبد العزيز المحمد، وصلاح الدين محمد حسن، ومحمد صالح الجلود).

وفي مقاطعة كوباني، يتحضر الأهالي للمشاركة في تشييع جثامين 6 شهداء؛ وهم المدنيون (عبد الرحيم نعسان، وإسماعيل خليل، وحذيفة حسو، وكيلو شيخ علي، وعبد الرحيم حجي)، والمقاتل في مجلس منبج العسكري عيسى جاسم، في مزار الشهيدة دجلة.

وفي مقاطعة الحسكة كذلك، يتحضر الأهالي للمشاركة في مراسم تشييع جثماني الشهيدين المدني "عبد الله سعدون عبدي" وعضو قوى الأمن الداخلي مجد نضال الضامن، في مزار الشهيد دجوار بقرية الداوودية في مدينة الحسكة.

وتتعرض مناطق شمال وشرق سوريا، منذ يوم الخميس، هجمات جوية وبرية تشنها دولة الاحتلال التركي، مستهدفة البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة.

(أم)

ANHA