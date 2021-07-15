​​​​​​​تشييع الشهيد أحمد الغضبان عضو قوى الأمن الداخلي في الطبقة

وشارك المئات من أهالي مدينة الطبقة في مراسم تشييع جثمان الشهيد أحمد الغضبان عضو قوى الأمن الداخلي في الطبقة، بالإضافة لممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية.

بدأت مراسم التشييع في مزار شهداء الطبقة بالوقوف دقيقة صمت تزامناً مع عرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي.

تلاها إلقاء كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها الإداري في مجلس عوائل الشهداء عبد الحكيم المحمد الذي قدم فيها العزاء لذوي الشهيد وقال: "نعزي هذه الأمة التي فقدت ياسمينة كانت تفوح رائحتها شهامة ونبلاً وأخلاقاً".

ثم ألقيت كلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقتها الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون عاهدت فيها أمهات الشهداء بالسير على خطأ أبنائهن الشهداء ومواصلة الدفاع عن المنطقة ومنع زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

كما ألقى باسم عائلة الشهيد، والده هيثم الغضبان كلمة قال فيها: "لقد قدمنا آلاف الشهداء في سبيل تحرير أرضنا وشعبنا، واليوم قدمت فلذت كبدي لنعيش بخير وسلام، ولن نستسلم وسنبقى على العهد كما وعدنا أبطالنا وشهداءنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء هند خليل، وسلمتها لذوي الشهيد.

وفي الختام حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(س ك/ل)

ANHA