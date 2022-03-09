​​​​​​​تشيع الشهيد صالح ومراسم غيابية للشهيد لوند في كوباني

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية بمراسم تشييع الشهيد صالح أوسو، المقاتل في وحدات حماية الشعب الذي استشهد في ناحية صرين يوم الـ7 من آذار/مارس الجاري أثناء أداءه مهامه العسكرية.

وخلال مراسم التشييع، أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد سيد إبراهيم الاسم الحركي لوند صالوكي الذي استشهد في الـ20 من شهر آذار/مارس عام 2014 أثناء مواجهته هجمات مرتزقة داعش على كوباني.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في إقليم الفرات نبو تمي كلمة قدم واجب العزاء من خلالها لذوي الشهداء وقال: "لأول مرة في التاريخ ينتشر صدى اسم الكرد في العالم بفضل نضال ومقاومة هؤلاء الشهداء".

وأضاف نبو تمي "يتوجب رفع وتيرة النضال وإحراز التقدم والتطور في كافة المجالات سواء العسكرية أو السياسية, ويجب ألا نسمح للأعداء بهزيمة شعبنا عبر الحرب الخاصة التي يمارسها العدو، يجب على الجميع التسلح بالوعي تجاه مخططات العدو التخريبية والهادفة لزرع الفتنة وتشتيت المجتمع المتكاتف".

وبدورها قالت الإدارية بمكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات, آلماز رومي خلال كلمة ألقتها في المراسم بأن "على الجميع أن يكون أهلاً لتضحيات الشهداء، لأنهم قدموا أرواحهم لكي نعيش في أراضينا بسلام وحرية".

وأشارت آلماز رومي بأن "الشهيد صالح من عائلة وطنية وبالرغم من عمره المسن إلا أنه لم يتردد في النضال ضمن مسيرة النضال التاريخية, والشهيد لوند اختار طريق الحرية وحماية أرضه من الاعداء ونحن مدينون لتضحيات شهدائنا وعلينا السير على نهجهم وحماية المكتسبات التي حققوها".

وأضافت ألماز رومي إن "مشروع الأمة الديمقراطية هو مشروع أثبت نفسه في مناطق شمال وشرق سوريا وعلينا حماية هذا المشروع، يجب أن نستخلص من الحرب الروسية والأوكرانية أن الدول الكبرى لا ترى سوى مصالحها ولا تأبه لما يعانيه الشعوب، بينما الإدارة الذاتية هي إدارة الشعب وهي التي يمكن من خلالها للشعب من حماية نفسه بنفسه وعدم الاعتماد على الغير؛ بالرغم من أن الإدارة الذاتية مازالت حديثة العهد ولكنها استطاعت تحقيق النجاحات، وعليه يجب على شعبنا بكافة مكوناته حماية هذه الإدارة لحماية أرضه وحقوقه، فكما استطعنا هزيمة داعش فسنستطيع تحقيق النصر على الأعداء".

ومن ثم ألقى العضو في حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات كديم عيدان كلمة باسم عائلة الشهيد لوند قال فيها "منذ بداية الثورة السورية والدولة التركية تستغل هذه الثورة وتهاجمها بطرق مختلفة ولكنها فشلت في كل مرة بفضل تكاتف شعبنا ونضال شهدائنا الأبطال".

ومن ثم سلم مجلس عوائل الشهداء وثائق شهادة الشهيدين لذويهم ووري جثمان الشهيد صالح الثرى في مزار الشهيدة دجلة وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(م أ/ج)

ANHA