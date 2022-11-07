​​​​​​​تشومسكي: علينا ألا نتوقع من دولة إجرامية كتركيا قبول التحقيق في جرائمها

قال تشومسكي في مقابلة مع تلفزيون "ميديا ​​خبر" إن "الاحتجاجات الفردية ليست كافية لحث الهيئات الدولية على بدء تحقيقات في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

وقال: "يجب أن يأتي الاحتجاج الفعال من منظمة دولية أو دولة ما تتمتع بمصداقية كافية للوصول إلى عامة الناس".

ولدى سؤاله عن أسباب عدم قبول تركيا إجراء تحقيق دولي، قال تشومسكي: "لن يفعلوا ذلك، عليهم أيضاً قبول التحقيق في الجرائم البشعة التي ارتكبوها في التسعينيات، والجرائم الأحدث، والجرائم في عفرين، وغزوهم للمناطق الكردية في سوريا".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي عليهم القيام بها. لكن لا يمكنك أن تتوقع من دول إجرامية أن تجري تحقيقات في جرائمها"، مضيفاً " مثل هذا الموقف لا يقتصر على تركيا لوحدها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا تحقق في جرائمها، ولكنها تدعو إلى التحقيق في جرائم الآخرين، والإيحاء بأن على الدول الأخرى أن تتصرف بطريقة مماثلة".

ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) بتاريخ 18 تشرين الأول، سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة. مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

(م ش)