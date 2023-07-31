​​​​​​​تشكيل مجلس رابطة آل البيت في منبج

نظمت رابطة آل البيت وبمشاركة المؤسسة الدينية في مدينة منبج وريفها اجتماعاً في المدينة، حضره أعضاء المؤسسة الدينية في مدينة منبج وريفها، وممثلون عن رابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا، وأعضاء مؤتمر الإسلام الديمقراطي، وأبناء القبائل والعشائر التي يعود نسبها لآل البيت النبوي، في مركز الثقافة والفن في المدينة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى رئيس رابطة آل البيت في مناطق شمال وشرق سوريا، سنان سيدوش، كلمة قال من خلالها: "إن ما حصل في مناطقنا وسوريا بشكل عام وعدد من الدول الاسلامية من حروب وهتك للأعراض والأنفس مع الأسف، كان عبر استخدام الدين الحنيف وباسمه وعباءته، والدين بريء من هذه الأفعال التي تقوم بها مجموعات المرتزقة الإرهابية ودولة الاحتلال التركي".

وأكد سنان سيدوش أن: "الدولة التركية تريد تمرير مخططاتها الاستعمارية العثمانية عبر عباءة الدين الإسلامي، وتريد من هذه المخططات هدم المبادئ النبيلة للدين الحنيف، ضاربة بعرض الحائط كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحثُّ على الحفاظ على الأرواح والممتلكات".

ونوّه سنان سيدوش: "لهذا يجدر بنا نحن السادة الأشراف المنتمون لآل البيت أن ندافع عن هذا الدين الحنيف".

وأضاف سنان سايدوش: "بفضل أبنائنا وبناتنا الذين ضحّوا بدمائهم من أجل الأمن والاستقرار الذي نعيشه، لن يستطيع الاحتلال التركي تحقيق آماله وأطماعه، ونحن آل البيت سنكون دائماً مدافعين عن أرضنا ومبادئنا وقيمنا التي نستمدها من ديننا الحنيف، ومن صلتنا بآل بيت الرسول الكريم".

وبدوره، قال الإداري في مؤتمر الاسلام الديمقراطي، عبد الكريم سروخان: "إن رابطة آل البيت منبثقة من المجتمع وكل الأمور التي تعني المجتمع تعني أعضاء الرابطة".

ولفت سروخان الانتباه إلى أن: "بعض القوى تراهن على حرب أهلية في مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن بفضل فكر الأمة الديمقراطية استطعنا تجنب هذه الفتن، واستطاع المسيحي والمسلم والأيزيدي والزرداشتي وكل مكونات وأديان وطوائف شمال وشرق سوريا، أن يقفوا إلى جانب بعضهم ويتمسكوا بإيمانهم وبأخوة الشعوب، وأن يتصدّوا لهذه الرهانات والمخططات".

ومن ثم انتخب الحضور أعضاء مجلس رابطة آل البيت في منبج، تألف من 15 عضواً، وأكد الأعضاء المنتخبون على بذل جهودهم وتحملهم لمسؤولياتهم في مواجهة كل الهجمات التي تستهدف الدين الحنيف، ومحافظتهم على التعايش والتآخي في مناطق شمال وشرق سوريا.

(م ش/د)

ANHA