​​​​​​​تشكيل لجنة لمواصلة الاجتماعات مع القوى والأحزاب الكردية لتوحيد الصف

شكل 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا، يوم أمس 19 أيار، مظلة سياسية بهدف توحيد الصف الكردي، أُطلق عليها اسم "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع حزب السلام الديمقراطي الكُردستاني، وصرح في هذا الصدد الرئيس المشترك للحزب طلال محمد لوكالتنا: "أُطلقت مبادرة من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بهدف توحيد الموقف والصف الكردي في روج آفا كردستان، وتوحيد الخطاب الكردي في سوريا، وسط المتغيرات الحاصلة في المنطقة، وعقبها حدثت عدة لقاءات بين القوى والأحزاب الكردية".

وبيّن طلال محمد أن المظلة التي شُكّلت من الأحزاب السياسية تحت اسم "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، ستقوم بالتواصل مع الأحزاب والقوى والتنظيمات في المنطقة من أجل الوحدة الوطنية الكردية.

ونوه طلال محمد أن الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو توحيد الصف والخطاب الكردي في سوريا، وأنهم شكلوا لجنة مؤلفة من 7 أشخاص مهامها التواصل مع كافة الأحزاب والتنظيمات، من بينها المجلس الوطني الكردي باسم الأحزاب الـ 25، من أجل وحدة الصف الكردي، كما أنها ستمثل الأحزاب الـ 25 في كافة الاجتماعات والفعاليات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد محمد أن اللجنة ستتواصل مع كافة الأحزاب دون استثناء.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها في الأيام القادمة.

(س ب/أ ب)

ANHA