​​​​​​​تشكيل لجنة لمتابعة قرارات وتوصيات 'مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات'

ويعقد منذ صباح اليوم مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الوطني "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات", في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وسط إجراءات وقائية مشددة من فيروس كورونا، تحت شعار " ضمانة المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحّدة، تعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية".

وخلال أعمال المؤتمر وبعد مناقشة ورقة العمل التي ضمّت قائمة مقترحات طُرحت سابقاً خلال الندوات والاجتماعات الجماهيرية التي عقدتها مسد في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا, والمصادقة عليها, انتخب المشاركون لجنة لمتابعة التوصيات والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر.

وحسب ما توصّل إليه المشاركون فقد تم انتخاب 16 شخصية ليكونوا أعضاء في اللجنة المؤلّفة , شملت شخصيتين من كل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية, إلى جانب ممثّل عن قسد, وآخر من مسد, وآخر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, ضمّت كافة مدن شمال وشرق سوريا.

هذا ويستمرّ مؤتمر مسد في أعماله ومن المرتقب اختتام أعماله بمؤتمر صحفي, يبيّن ما توصّل إليه المؤتمرون, من قرارات وتوصيات.

(كروب/ل)

ANHA