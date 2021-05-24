​​​​​​​تشكيل 5 كومينات في حيي الطي وحلكو بقامشلو

بناء على مناشدات أهالي حي طي وحلكو الواقعتين جنوب مدينة قامشلو تشكيل كومينات في الحيين بعد إخراج مرتزقة الدفاع الوطني منها، لتنظيم أمورهم، لبى مجلس الشعب في مدينة قامشلو طلب أهالي الحيين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الأهالي في الحيين.

وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في مدينة قامشلو، حسنة رمو، لوكالتنا إلى أنه من أجل تنظيم أمور الحي والتنسيق لتقديم الخدمات للأهالي، بعد إخراج مرتزقة الدفاع الوطني منها، تم تشكيل 4 كومينات في حي طي، وكومين في حي حلكو.

وسميت الكومينات في حي طي بأسماء الشهداء "قحطان، دوغان، أكرم، شرفان"، الذين استشهدوا خلال الاشتباكات التي شهدها الحي، فيما سمي الكومين الذي شُكّل في حي حلكو باسم "الشهيد لورنس" الذي استشهد على يد مرتزقة الدفاع الوطني في الحي.

ونوّهت حسنة رمو إلى أنهم جهزوا مكانًا لكومينين في حي طي، فيما لا يزال تجهيز مكان الكومينات الأخرى قيد الإنجاز.

والجدير بالذكر أن مرتزقة الدفاع الوطني التابعين لحكومة دمشق شنوا في الـ 20 من نيسان المنصرم هجومًا على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي على أحد مداخل حي طي، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات في الحي بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي، وتوسعت رقعة الاشتباكات حتى وصلت إلى حي حلكو أيضًا، وفي الـ 25 من الشهر ذاته أخرجت قوى الأمن الداخلي مرتزقة الدفاع الوطني من المنطقة.

(س ب/د ج)

ANHA