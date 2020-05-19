وشكل 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا مظلة سياسية بهدف توحيد الصف الكردي أطلق عليها اسم " أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

وجاء في نص بيان كتابي في هذا الخصوص:"

نظراً للظروف التي تمر بها سوريا والمنطقة عموماً، وضرورة التقاء الأحزاب السياسية والقوى الكردية بهدف الدعم والسعي الجاد لإنجاح مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف توحيد الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان، عقدنا نحن الأحزاب الكردية في الإدارة الذاتية الديموقراطية بالإضافة لأحزاب أخرى من خارج الإدارة اجتماعاً في مدينة قامشلو بتاريخ 18 / 5 / 2020 وتوصلنا إلى ما يلي:

-عقد فعاليات ونشاطات مشتركة تحت اسم "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، بحيث تواكب هذه النشاطات التطورات الجارية على صعيد وحدة الصف الكردي من خلال هيئة تمثلها.

- اختيار شِعار يعبّر عن "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

-عقد اجتماعات دورية لممثلي هذه الأحزاب بغية تبادل الآراء حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة.

أحزاب الوحدة الوطنية الكردية:

- حزب السلام الديمقراطي الكُردستاني

- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

- مؤتمر ستار

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S

- حزب الخضر الكردستاني

- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكوردي في سورية

- الاتحاد الليبرالي الكردستاني

- حزب التآخي الكردستاني PBK

- الحزب الوطني الكردي في سوريا

- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- حركة التجديد الكردستاني - سوريا

- حزب النضال الديمقراطي

- حزب آزادي الكردستاني الحر

- حزب الاتحاد الوطني الحر _ روج افا

- الحزب الجمهوري الكردستاني - سوريا

- حركة الإصلاح - سوريا

- الحزب الشيوعي الكردستاني KKP

- حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا

- تيار المستقبل الكردستاني

- البارتي الديمقراطي الكردستاني - سوريا

- حزب اتحاد الشغيلة الكردستاني

- حزب التجمع الوطني الكردستاني

- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).

(م)

ANHA