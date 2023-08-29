​​​​​​​تشكّل لجنة معنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا

كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان لدائرة علاقاتها الخارجية، عن تشكيلها لجنة معنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا، نشره الموقع الرسمي للإدارة، جاء فيه:

"بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذو الرقم A/77/L79 تاريخ 23-5- 2023 والمتضمن إنشاء "المؤسسة الدولية المستقلة المعنية بالمفقودين" في سوريا، وترحيب الإدارة الذاتية من خلال دائرة العلاقات الخارجية بهذا القرار.

وانطلاقاً من إيمان الإدارة الذاتية بضرورة حل القضايا الإنسانية التي كانت نتيجة حتمية للصراع الدائر على الأرض السورية، وعلى رأس هذه القضايا قضية المفقودين، لسببين أساسيين:

السبب الأول هو: مقدار ما تنطوي عليه هذه القضية من ألم وحزن يعايشه ذوو المفقودين في كل لحظة من لحظات فقدان أحبائهم، وحق هؤلاء المفقودين وذويهم في تبيان مصيرهم.

أما السبب الثاني فهو: أهمية حل هذا الملف للضرورة التي يقتضيها حلّ الأزمة السورية وفق القرارات الأممية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 لعام 2015م وكذلك قراره ذي الرقم 2474 لعام 2019.

وإضافة إلى كون قضية المفقودين قضية انسانية فإنها قضية قانونية في نفس الوقت.

وانطلاقاً من قناعة الإدارة الذاتية بضرورة التعاون الدولي المؤسساتي من أجل حل جميع الملفات والقضايا العالقة ومنها ملف المفقودين، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قضى بأن الهدف من إنشاء المؤسسة الدولية هو "توضيح مصير جميع المفقودين في سوريا" وذلك "بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية".

وحيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت في قرارها جميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الدولية المستقلة التي قضى القرار بإحداثها، طبقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما دعت أيضاً الجهات الفاعلة في سوريا إلى التعاون مع المؤسسة الدولية المستقلة.

لِما تقدّم واستجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد أّسست الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن خلال دائرة العلاقات الخارجية مؤسسة باسم "اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا" المؤلفة من مجموعة من المحامين، تتكون هذه المؤسسة من لجنة مركزية مركزها مدينة قامشلو ولجان فرعية في شتى مناطق الإدارة الذاتية، لتقوم هذه اللجنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالبحث ومتابعة مصير المفقودين من مناطق الإدارة الذاتية منذ بداية الأزمة السورية لدى أطراف النزاع في سوريا، وذلك دون تمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب.

وعليه ومن خلال هذا البيان، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن تأسيس "اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا" وسوف يتم لاحقاً الإعلام عن تاريخ بدء عمل اللجنة وكيفية التواصل معها".

(أم)