​​​​​​​تشجيعاً للشعراء والكتاب ينظم اتحاد المثقفين في الطبقة أمسية شعرية وقصصية

وحضر الأمسية أعضاء اتحاد المثقفين في الطبقة بالإضافة لعدد من الشعراء والكُتّاب وهواة الشعر في المدينة وريفها، والتي نُظمت في قاعة مركز الثقافة والفن في الطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الشعراء المشاركون في الأمسية قصائدهم الشعرية التي انقسمت لغتها بين الشعر الفصيح والنبطي، وتنوعت أشكاله ما بين الشّعر الحُر والمنثور، واختلفت أغراضه الشّعرية بين الغزل والرثاء و الشّعر الاجتماعي الناقد.

وفي ختام الأمسية كرّم اتحاد المثقفين بالطبقة الشعراء والشاعرات المشاركين في الأمسية التي حملت اسم "مسيرة حلم".

والجدير بالذكر بأن اتحاد مثقفي الطبقة ينظم كل فترة مثل هذه الأمسيات بهدف تشجيع الشعراء في المنطقة.

(ع ص/خ)

ANHA