​​​​​​​تشديد على أهمية التنظيم في مواجهة الهجمات

أثارت هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها قياديات وقياديي وطليعيات وطليعيي ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، حفيظة النساء وأهالي المنطقة.

الناطقة باسم مجلس المرأة السورية (مكتب حلب)، هيفاء حسن، نددت بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، لا سيما الهجوم الأخير الذي استهدف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، في 20 حزيران الفائت.

رأت هيفاء حسن في استهدافات دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، سعياً لضرب ثورة 19 تموز المعروفة بثورة المرأة، وأوضحت أن: "الدول القومية وفي مقدمتها النظام الأردوغاني؛ تحاول عبر قتل جسد المرأة استهداف فكر المرأة الحر".

وأكدت هيفاء حسن أن نضال المرأة مستمر ضد الظلم والاستعباد حتى تحقيق الحرية لكل النساء، والعيش بحرية في وطن حر.

اتفقت عضوة المكتب التنظيمي لمجلس المرأة السورية، صوفيا عيسى، مع الناطقة باسم مجلس المرأة السورية، حول محاولات الاحتلال التركي، كسر عزيمة وإرادة المرأة، وأكدت أن: "تنظيم المرأة هو الجواب لهجمات الاحتلال".

من جهتها، نوّهت نافية علي حسين من ناحية جل آغا، إلى مدى تأثر النساء بفكر القائد عبد الله أوجلان، حتى أصبحن قياديات وطليعيات وإداريات، وقطعن أشواطاً كبيرة في النضال لتحقيق أهدافهن ضد الظلم والديكتاتورية المبنية وفق الذهنية الذكورية.

بقوتنا وإصرارنا سنكمل درب شهيداتنا

دعت نافية النساء في عموم كردستان، إلى توحيد صفوفهن والالتفاف حول فكر القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "بقوتنا وإصرارنا سنكمل درب شهيداتنا ونحقق أهدافهن التي ناضلن من أجلها".

من جانبها، ذكرت نسرين عبد العزيز حمدو، أنه من أجل تحرير المرأة؛ خاض القائد عبد الله أوجلان صراعاً طويلاً وجدالاً عميقاً، حول قضية تحرر المرأة.

وأضافت إن: "الفكر الحر المستمد من نضال القائد عبد الله أوجلان، أصبح طريقاً تنتهجه النساء حول العالم، ولهذا فإن الاحتلال التركي يحاول بشتى الوسائل منع انتشار هذا الفكر من خلال استهدافه للنساء الرياديات اللواتي تسلحن به".

عاهدت نسرين عبد العزيز بالسير على نهج الشهيدات المناضلات وتحقيق أحلامهن بتحرير جميع نساء العالم من طوق الذهنية الذكورية.

بدورها، أكدت عمرة حمد حسين مواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشهيدات وقالت: "لنكون جديرات بميراثهن".

(كروب/ي م)

ANHA