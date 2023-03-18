​​​​​​​تشاويش أوغلو يصل القاهرة لأول مرة منذ توتر العلاقات مع مصر

لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وصل وزير خارجية دولة الاحتلال التركي، مولود تشاويش أوغلو، القاهرة، اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره، سامح شكري.

فيما أفادت وزارة الخارجية المصرية ببيان أن الوزيرين عقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، ويتوقع أن يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الوزيرين، عقب المحادثات.

يذكر أن العلاقات توترت بين البلدين، منذ عام 2013، قبل أن يطلقا "محادثات استكشافية" من القاهرة في أيار/مايو 2021.

وحسب تقارير صحفية، فإن هذه الزيارة لا تعبر عن مصالح اقتصادية مباشرة لأنقرة بقدر ما تعبر عن حالة الإنهاك السياسي الذي تعيشه تركيا، في وقت بدا فيه أردوغان مستنزفاً سياسياً بعد فشل إستراتيجية مواجهة الجميع شرقاً وغرباً.

ويقول مراقبون، إن لا شيء يحرك عودة العلاقات مع مصر إلا أن أردوغان أنهكت تركيا سياسياً بعد إرهاقها اقتصادياً، وإن الرئيس التركي وصل به المطاف إلى البحث عن التهدئة مع مختلف الدول بقطع النظر عن مبررات هذه التهدئة، وما إذا كان تراجعه عن الشعارات السابقة مبرراً أم أن الرجل اختار أن يغلق أقواس التصعيد حتى وإن بدا في صورة الرئيس الضعيف الذي يطلب صداقة من هاجمهم.

(د ع)