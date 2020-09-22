​​​​​​​تصعيد وتيرة الاشتباكات في خفض التصعيد، وداعش ينشط مجدداً في دير الزور

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على مناطق ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين وابديتا والبارة واحسم

هذا واستهدفت مرتزقة تركية براجمات الصواريخ مواقع للقوات الحكومية في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي وعلى مدينة سراقب شرق مدينة إدلب.

وفي السياق ذاته نفذت الطائرات الحربية الروسية طلعات جوية مكثفة على البادية السورية، مستهدفة مناطق انتشار مرتزقة داعش ولا سيما في بادية دير الزور، ومثلث حلب – حماة – الرقة،وذلك بعد مقتل 7 من القوات الحكومية في هجوم شنته مرتزقة داعش على ريف الرقة.

كما قتل ما لا يقل عن 9 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الاشتباكات والقصف ذاتها.

(ي م)