​​​​​​​تصعيد محدود في غزة: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في القطاع

وأشار مراسلنا في غزة، إلى أن الطائرات الحربية، استهدفت مواقعَ وأراضٍ في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. لافتاً إلى أن الغارات أحدثت أضراراً في محيط المناطق المستهدفة، دون تسجيل إصابات.

وتزامناً مع الغارات الجوية الإسرائيلية، أطلقت الفصائل الفلسطينية، قذيفة صاروخية "تجاه مجمع أشكول" القريب من القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترضها. وتشهد غزة تصعيداً عسكرياً محدوداً لليوم الثالث على التوالي، إذ تتواصل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، وما يتبعها من ردٍّ للجيش الإسرائيلي. ووفق تقارير فلسطينية، فمن المرجح أن سياسة "تنقيط الصواريخ"، هي محاولة للضغط على إسرائيل للتحرك في ملف تخفيف "إجراءات الحصار عن غزة".

فيما نقلت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصدر في الفصائل، أن: " تهديدات نقَلها الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية، بأن ردّ إسرائيل سيكون عنيفاً جداً، ويحتمل أن يصل إلى عملية عسكرية في القطاع، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ".

(ع م)