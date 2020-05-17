​​​​​​​تصعيد جديد بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

ودارت اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والجماعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي ليلة أمس, على محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي, دون ورود معلومات عن حجم الخسائر, حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أكد المرصد أن قوات الحكومة السورية قصفت بالصواريخ, ليلة أمس مناطق في سفوهن وفليفل جنوب إدلب وآفس شرق إدلب.

وفي سياق متصل، أكد المرصد استقدام الاحتلال التركي المزيد من الأرتال العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد.

وبيّن أن رتلاً عسكرياً جديداً دخل الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين" ضم عشرات الآليات التي تحمل معدات لوجستية وعسكرية، وتوجه نحو مواقع جيش الاحتلال التركي المنتشرة في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء مطلع آذار المنصرم بلغ 3280 آلية، فضلاً عن آلاف الجنود الأتراك.

(ر ح)