​​​​​​​تصعيد غزة في يومه التاسع: زيادة في فاتورة الضحايا وتعثر التهدئة

وأفاد مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي شنّ ليلًا "غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة"، ودمر خلالها مبان سكنية ومرافق حيوية. مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي بات مؤخرًا يعتمدًا تكتيكًا لإيقاع الفزع الكبير في نفوس المواطنين في غزة، والدمار الهائل في الأماكن المستهدفة.

وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية، يستمر استهداف البوارج الحربية والطائرات المُسيّرة والمدفعية لمناطق مختلفة من غزة، بهدف تدمير الشوارع والبنى التحتية.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شرع في خطة واسعة النطاق، لمهاجمة أهداف في مناطق حيوية في غزة. وثمة تخوف فلسطيني في غزة.

وبحسب التقارير، لم يجرِ تسجيل أي تقدم في مباحثات التهدئة، وتشير مصادر إلى أن إسرائيل ترفض أي حديث عن وقف إطلاق النار" قبل أن تحقق صورة النصر في غزة".

ووفق تقارير من وزارة الصحة، يتعمد الجيش الإسرائيلي إيقاع مجازر بحق المدنيين، لزيادة الضغط في غزة: " كان آخر هذه المجازر، فجر الأحد، حيث استشهد 43 فلسطينيًّا بينهم10 أطفال و16 سيدة بعد تدمير عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في شارع الوحدة، بحي الرمال غرب مدينة غزة"، وفق إعلان الصحة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدًا، بينهم 61 طفلًا، و36 سيّدة، و1400 جريح".

في السياق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة: " أنها مستمرة في الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة". ومنذ بدء التصعيد، قتل 10 إسرائيليين، وأصيب عشرات آخرين بجروح مختلفة إثر قذائف غزة.

(ع م)