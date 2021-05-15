​​​​​​​تصعيد غزة في يومه السادس: مجازر وقصف متواصل

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم، سلسلة غارات استهدفت منازل ومنشآت سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرت مناطق كثيرة، وسُجل إثر القصف قتلى وإصابات.

وقال، لا يزال الطيران الحربيّ والدبابات والزوارق البحرية تقصف المنازل والشقق السكنية والمقار الحكومية والمؤسسات الأهلية والبنى التحتية، في غزة. وسط تهجير نحو 10 آلاف أسرة من مختلف المناطق في غزة.

وذكر أن التصعيد يستمر "بالتزامن مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة التي تصادف اليوم، السبت، والتي حلت بالشعب الفلسطينيّ".

ونوّه إلى أنه لا يوجد أي جديد بخصوص تهدئة قريبة، ونقل عن وزارة الصحة أن: " الاحتلال يتعمد استهداف المناطق السكنية والمنازل لإيقاع مجازر بحق المواطنين". مشيرة في بيانٍ لها إلى "أن الاحتلال قتل 12 أسرة فلسطينية بشكل كامل، وأخرجها من السجل المدني الفلسطيني بالكامل، بواقع 38 شهيدًا".

وذكر مراسلنا أن الفصائل الفلسطينية مستمرة في ردها، بـ "إطلاق القذائف من قطاع غزة، صوب المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية".

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد سجل مقتل 10 إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين منذ بدء التصعيد. فيما صرح مدير مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس أن "المستشفى استقبل قتلى ومئات الجرحى بسبب القصف من قطاع غزة"، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية "تكذب على شعبها".

(ع م)