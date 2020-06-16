​​​​​​​تصعيد في جبل الزاوية... مقاتلات روسية ومدفعية القوات الحكومية تقصف مرتزقة تركيا

شنت طائرة حربية روسية غارات بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، على محيط قرية الموزرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي نفس السياق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية جددت قصفها الصاروخي على مناطق في كفرعويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي التي تحتلها مرتزقة مدعومة من تركيا.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن طائرة حربية روسية نفذت غارة جوية على محيط قرية سرجيلا في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

هذا وتشهد "مناطق خفض التصعيد" هجمات يومية تشنها القوات الحكومية على مرتزقة تركيا، بالتزامن مع الحديث عن حملة مرتقبة للقوات الحكومية بدعم روسي على جبل الزاوية جنوب مدينة ادلب.

(آ س)