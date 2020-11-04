​​​​​​​تصعيد في إدلب.... 30 شخصاً  بين قتيل وجريح

استهدفت قوات الحكومة بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق متفرقة من إدلب، وأسفر القصف عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وأكثرمن 20 جريحاً بعضهم في حالات خطيرة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري.

وكانت قوات الحكومة قد صعّدت من قصفها على أريحا، وبلدة كفريا، ومناطق من احسم ومرعيان ونحليا وبلشون ودير سنبل والفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

ووثّق المرصد السوري ،صباح اليوم، مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة، وذلك جراء قصف صاروخي مكثف لقوات الحكومة على مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأطلقت قوات الحكومة أكثر من 45 قذيفة صاروخية ،صباح اليوم، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة جنوبي إدلب، وكفريا والفوعة وأطراف معرة مصرين شرقي إدلب، بالإضافة لمدينة إدلب وأطرافها، دون معلومات عن خسائر.