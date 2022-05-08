​​​​​​​تصعيد في أوكرانيا وزيلينسكي يشارك في اجتماع لقادة مجموعة السبع

في اليوم الـ 74 للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أعلن حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين في قصف روسي لمدرسة ببلدة بيلوهورودكا.

وأكد استمرار محاولات الوصول إلى 60 شخصاً موجودين تحت الأنقاض حالياً.

جاء ذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، لتحذر على الأرجح من وقوع هجمات صاروخية على المدينة.

في حين أعلنت السلطات في منطقة دونيتسك، عن إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنياً؛ نتيجة القصف الأوكراني الذي تكرر 28 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال "مكتب تمثيل منطقة دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، اليوم الأحد، في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 28 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، بعد أن أطلقت 238 وحدة من الذخيرة المختلفة.. كما وردت معلومات عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في كيروفسكي وبيتروفسكي مقاطعات دونيتسك وجورلوفكا وياسنوي".

وتابع البيان "كما يلاحظ أن 30 مبنى سكنياً قد تضرر جراء القصف الأوكراني، في مقاطعات كيروفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك وجورلوفكا وياسنوي وياسينوفاتايا، فضلاً عن 6 مرافق بنية تحتية مدنية".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل قاذفتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" ومروحية "مي-24" فوق جزيرة زمييني قبالة سواحل أوديسا في جنوب البلاد.

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه "تم أيضاً إسقاط طائرة بدون طيار من طراز "Bayraktar-TB2" بالقرب من مدينة أوديسا".

وذكر المتحدث أنه "تم تدمير فرقيطة (كورفت) للبحرية الأوكرانية من المشروع 1241 قبالة أوديسا أيضاً، وذلك بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو".

فيما قالت الوزارة صباح اليوم الأحد، إن "العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شنوا هجوماً صاروخياً إجرامياً على بلدة غولايا بريستان بمقاطعة خيرسون".

وأوضحت الوزارة أن الضربة التي استهدفت منطقة منازل خاصة، أدت إلى تدمير منزل تعيش فيه أسرة مع طفل، بشكل كامل، فيما ألحقت أضرار بعشرة منازل أخرى.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية "باستيون" أطلقت صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من ساحل البحر الأسود باتجاه منشآت عسكرية بأوكرانيا ودمرتها".

إلى ذلك، كشف مسؤول برلماني على تويتر أن رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، وصلت إلى كييف، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

ونشر إنريكو بريسا، رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر، صوراً لبيربل وهي في اجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

هذا ويشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده.

وبخصوص تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أعلنت بريطانيا، اليوم، أنها ستقدم (1.6 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا.

وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية الألمانية عن تقديم63 مليون يورو (66 مليون دولار) إضافية إلى أوكرانيا.

(ش ع)