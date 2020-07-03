​​​​​​​تصعيد بين القوات الحكومية والقوات التركية في إدلب

استهدفت القوات الحكومية بعد منتصف ليل الخميس -الجمعة، بنحو 35 قذيفة صاروخية مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن جانبها قصفت القوات التركية ومرتزقتها مناطق في كفرنبل الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات الأخيرة،

على صعيدٍ متصل، تعرضت أماكن منطقة العنكاوي في سهل الغاب، لقصف صاروخي من قبل القوات الحكومية.

ورصد المرصد السوري مساء الأمس، قصفًا مدفعيًا، نفذته القوات الحكومية، استهدف بلدة الفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جنوب إدلب.

(ش ع)