​​​​​​​تصعيد بين الفرقة الرابعة ومجموعات مسلحة في درعا

ويشهد ريف درعا الغربي اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، ضمن مدينة طفس الواقعة بريف درعا الغربي، على خلفية هجوم الفرقة الرابعة على مقر قيادي سابق لدى مجموعة "فجر الإسلام"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطالبت قوات الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق أمس، مركزية المنطقة الغربية بدرعا بتسليم الأسلحة الثقيلة من رشاشات ومدافع هاون التي تملكها المجموعة في مدينة طفس، وترحيل الشخصيات المطلوبة الذين رفضوا توقيع المصالحات، وذلك لتجنب اقتحام المدينة.

هذا وتأتي التحركات بعد يومين من استقدام الفرقة الرابعة التابعة لماهر الاسد تعزيزات عسكرية ضخمة تمثلت بعشرات الآليات العسكرية والدبابات إلى المدينة، قادمة من العاصمة دمشق.

يذكر أن مجموعات فجر السلام هي مجموعات كانت تابعة "للجيش الحر" رفضت الخروج من مدينة درعا، وقامت بعملية تسوية مع روسيا في تموز 2018.

(د أ)